Tennis-Star spendet an Palästina: "Hart, Kinder und Babys sterben zu sehen"

Die frühere Tennis-Weltranglistenzweite Ons Jabeur will einen Teil ihres Preisgeldes bei den WTA-Finals in Cancun den Menschen in Palästina spenden. "Es ist sehr hart, jeden Tag Kinder und Babys sterben zu sehen. Es ist herzzerreißend. (...) Es ist keine politische Botschaft, es ist Menschlichkeit. Ich möchte Frieden in dieser Welt. Das ist es", sagte die 29 Jahre alte Tunesierin nach ihrem Erfolg über die Tschechin Marketa Vondrousova.

