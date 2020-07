Novak Djokovic beklagt "Hexenjagd" und bösartige Kritik

US-Open-Antritt unter Fragezeichen

Dabei habe er in gutem Glauben gehandelt, alle Vorgaben der Regierung eingehalten und mit dem Benefiz-Turnier humanitäre Hilfe leisten wollen. "Aber wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Einige Dinge hätten auf andere Art gemacht werden können", gab Djokovic zu.

Ob er in New York beim Grand-Slam-Turnier spielen werde, sei noch unsicher, sagte Djokovic. "Der Anstieg der Covid-19-Fälle in den USA und besonders in New York spielt dem Turnier nicht in die Hände." Nach einem positiven Test auf das Coronavirus und folgender Quarantäne hat er mit seinem Landsmann Viktor Troicki am Dienstag wieder das Training aufgenommen.