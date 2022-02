Nadal nach Rekordsieg: "Glaube nicht, dass 21 Titel genug sind"

Die Organisatoren des Laver Cups gaben unterdessen am Donnerstag bekannt, dass Nadal und Federer in diesem Jahr Teil des Team Europe gegen Team World sein werden. Beide traten in diesem Bewerb 2017 gemeinsam als Doppel an, was sich wiederholen k├Ânnte: "Ich habe Roger vorgeschlagen, dass wir in London zusammen Doppel spielen sollten, und er scheint begeistert zu sein. Jetzt m├╝ssen wir nur noch unseren Kapit├Ąn Bj├Ârn (Borg) ├╝berzeugen", so Nadal. Der Laver Cup findet im September statt.