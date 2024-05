Tennis-Star Dominic Thiem schlägt noch einmal in Mallorca auf

Bei diesem Turnier zog sich Thiem am 22. Juni 2021 jene Handgelenksverletzung zu, die ihm seitdem so beeinträchtigte, dass er nie wieder zu seinem Leistungsniveau zurückfand.

"Werde nicht an mein Handgelenk denken"

"Ich freue mich schon sehr darauf, noch einmal in Mallorca zu spielen. Wenn ich dort auf den Platz gehe, werde ich sicher nicht an die Verletzung denken, sondern da werden die zahlreichen positiven Dinge überwiegen, die ich mit Mallorca in Verbindung bringe", wird Thiem in einer Presseaussendung zitiert. Passiert ist die Verletzung vor drei Jahren im Auftaktspiel gegen den Franzosen Adrian Mannarino.