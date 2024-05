Nächster Skandal in Paris: Tennis-Star beschimpft und mit Kaugummis bespuckt

In der 1. Runde hatte schon der Franzose Terence Atmane für Aufsehen gesorgt, als er in der Partie gegen Sebastian Ofner einen Ball ins Publikum gedroschen hat und dabei nur verwarnt wurde. Weil die getroffene Dame sofort unter Einwirkung der anderen französischen Fans bekundet hatte, dass alles in Ordnung sei. Nun kam es zu schlimmeren Vorfällen.