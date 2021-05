Tennis-Star Dominic Thiem: "Mamas sollte man jeden Tag verehren"

Thiem hofft darauf, erst am Mittwoch spielen zu müssen. "Ich werde schauen, morgen nach Rom zu kommen. Ich weiß nicht genau wie es mit dem Testen ausschaut, aber vielleicht geht sich trainieren am Abend noch aus. Wenn nicht dann am Montag und Dienstag", gab der ÖTV-Akteur Einblick. Woran es zu arbeiten gilt, wurde im Aufeinandertreffen mit Zverev deutlich. Service, Grundschläge, Aggressivität, Timing waren jene Punkte, die der US-Open-Sieger danach selbst erwähnte.

"Körperlich geht es mir gut"

"Es waren überall kleine Problemchen. Im Training habe ich richtig gut gespielt, aber wenn man dann ganze Zeit Matches spielt, so wie diese Woche, dann verschlechtern sich die Schläge wieder ein bisschen. Das ist immer so", erläuterte der 1,85-Meter-Mann. In den Tagen bis zu seinem Erstauftritt auf italienischem Boden gelte es daher, das eigene Spiel "wieder zu perfektionieren". Körperliche Beschwerden, die wie auch Motivationsprobleme vor Madrid eine siebenwöchige Turnierpause als Folge hatten, gehören der Vergangenheit an. "Körperlich geht es mir sehr gut. Ich habe im Knie keine Schmerzen und die Blasen an den Händen sind immer besser geworden. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ohne Tape spielen kann", sagte Thiem.