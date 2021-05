Der Weg führt nach Rom

Kommende Woche geht es für Thiem in Rom gegen den Argentinier Guido Pella oder den Ungarn Marton Fucsovics. Der an Nummer vier gesetzte Niederösterreicher hat bei dem ATP-Masters1000-Bewerb in der ersten Runde ein Freilos.

Thiem hat das bisher einzige ATP-Duell mit Fucsovics 2019 in Hamburg klar gewonnen. Gegen Pella hält der 27-Jährige bei 3:2-Siegen, seit 2018 hat er aber alle drei Begegnungen ohne Satzverlust gewonnen.