Tennis-Star Thiem: "Das habe ich ein bisschen zu selten gemacht"

Zur Erinnerung: Thiem hatte sich die Verletzung am 22. Juni 2021 auf Mallorca zugezogen, die ihn zunächst für 280 Tage von der Tour fernhielt. Sein Comeback verlief aber alles andere als zufriedenstellend. Nach sieben Niederlagen en suite folgte ein weiterer Trainingsblock, erst Anfang Juli bei einem Challenger in Salzburg feierte er wieder einen Sieg. Es folgten Viertelfinali in Baastad und Kitzbühel, Semis in Gstaad, Gijon und Antwerpen sowie ein Challenger-Finale in Rennes.

2023 startete Thiem erneut mit einer Niederlagenserie und einer 1:9-Bilanz bis Anfang April. Seit Estoril (Viertelfinale) und vor allem dem Duell mit Stefanos Tsitsipas in Madrid (6:7 im dritten Satz) sowie dem Wechsel zu Coach Benjamin Ebrahimzadeh geht es aber stark aufwärts.