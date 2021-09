Djokovic greift nach Grand Slam: "Wichtigstes Match meiner Karriere“

Das war weder Roger Federer noch Rafael Nadal gelungen. Um jenen Herren zu finden, der das Kunststück vollbrachte, muss man in den Tennis-Analen weit zurückblättern, Rod Laver schaffte dies 1969 zum zweiten Mal nach 1962. Don Budge war Pionier auf diesem Gebiet, der US-Mann gewann 1938, also in sehr, sehr grauer Tennis-Vorzeit, den Grand Slam.