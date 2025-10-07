Nach Sinner auch Zverev: Ein zweiter Wien-Starter musste aufgeben

Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Shanghai schon in der dritten Runde ausgeschieden. Der Hamburger unterlag dem Franzosen Arthur Rinderknech trotz einer Satz-Führung mit 6:4, 3:6, 2:6 und erlebte damit den nächsten Rückschlag in diesem für ihn enttäuschenden Tennisjahr. Nach 2:14 Stunden war die Niederlage des völlig entkräfteten 28-Jährigen besiegelt.

Zuvor hatte Jannik Sinner w.o. geben müssen. Der Italiener, der in wenigen Wochen wie Zverev auch in Wien am Start sein sollte, musste am Sonntag in der dritten Runde gegen den Niederländer Tallon Griekspoor beim Stand von 7:6 (3), 5:7, 2:3 aus Sicht des Italieners wegen eines Krampfes im rechten Oberschenkel aufgeben. Das Match fand bei extrem schwülen Bedingungen statt.