Auftritt in Australien: Aber darf Potapowa auch im Team spielen?
Drei österreichische Spielerinnen und Spieler haben ihren Platz im Hauptbewerb der Australian Open sicher.
Filip Misolic, 79. der Tennis-Weltrangliste, sowie die Neo-Österreicherin Anastasia Potapowa (WTA-50) und Julia Grabher (95) scheinen in der am Dienstag veröffentlichten Entry-Liste für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres von 12. Jänner bis 1. Februar in Melbourne auf.
Potapowa könnte durchaus auch im Billie-Jean-King-Cup-Team spielen. Laut den Regeln des Weltverbandes ist ihr zwar generell ein Antreten für Österreich untersagt (Under the rules of the International Tennis Federation (ITF), once a player has represented one nation in senior team competitions like Billie Jean King Cup (formerly Fed Cup) or Davis Cup, they generally cannot switch to represent another nation in those team competitions.), allerdings gibt es auch im Tennis Sondergenehmigungen.
In diesem Falle setzte der Österreichische Tennisverband längst alle Hebel in Bewegung, die zum Grünen Licht führen könnten. Was für einen Start für Österreich schon ab 2026 sprechen kann - wie rasch der Fall bearbeitet wird. Und Potapowas Einsatz für Russland liegt bereits mehr als zwei Jahre zurück (2019).
