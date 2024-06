Kein Glück auf Gras: Frühes Aus von Tennis-Ass Ofner in Stuttgart

Das Tie-Break ist immer auch eine Nerven- und Glückssache. Insofern war Sebastian Ofner beim ATP-250-Turnier in Stuttgart am Montag nicht auf der glücklichen Seite. Denn Österreichs Nummer 1 verlor sein Match gegen den Briten Jack Draper mit 6:7 und 6:7 und zog in beiden Sätzen im Tie-Break den Kürzeren.