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Tennis

Niederlage nach Satz-Führung: Ofner verliert das Finale in Parma

Sebastian Ofner musste sich im Endspiel des ATP-125-Turniers in Parma dem Franzosen Van Assche in 3 Sätzen geschlagen geben.
Christoph Geiler
20.06.2026, 21:50

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Wieder auf dem Weg in die Top 100: Sebastian Ofner

Wenn ein Tennisspieler auf den Namen Luca van Assche hört, dann darf man getrost davon ausgehen, dass er sich auf Sand wohlfühlt. Nicht von ungefähr hat der 22-jährige Franzose als Junior die French Open gewonnen.

Im Endspiel des ATP-125-Turniers in Parma machte nun auch Sebastian Ofner Bekanntschaft mit Van Assche - und Österreichs Nummer 1 ging dabei als Verlierer vom Platz.

TENNIS-FRA-OPEN-2026

Luca Van Assche gewann das Turnier in Parma

3. Dreisatzpartie in Folge

Sebastian Ofner konnte im Finale des mit 203.900 Euro dotierten Turniers zwar den ersten Satz mit 6:2 für sich entscheiden, danach behielt aber Luca van Assche souverän die Oberhand.

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Der 22-Jährige, der im ATP-Ranking vor Ofner liegt, gewann die weiteren Sätze mit 6:2 und 6:3. Der Österreicher zahlte auch Tribut für die anstrengenden Partien in den letzten Tagen. Schon im Viertelfinale und im Semifinale hatte Sebastian Ofner über drei Sätze gehen müssen.

Sebastian Ofner
kurier.at, cg  | 

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