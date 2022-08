Tennis-Rüpel Daniel Köllerer dachte an Selbstmord

Seinen Spitznamen "Crazy Dani" hatte er sich redlich erarbeitet: Daniel Köllerer sorgte zu seiner Zeit als Tennis-Profi stets für Aufregung. Ob er vor dem Schiedsrichter auf den Boden spuckte, Schläger zertrümmerte oder Gegner provozierte - der Welser war immer wieder für eine Schlagzeile gut. Auch sportlich: Immerhin wurde er im Oktober 2009 als Nummer 55 der Weltrangliste geführt, heute wäre er mit dieser Platzierung der mit Abstand beste Österreicher.

Schon 2004 wurde Köllerer - damals gerade einmal 21 Jahre jung - von der ATP gesperrt, weitere Sanktionen folgten. Den Tiefpunkt erreichte der Oberösterreicher am 31. Mai 2011: Das Professional Tennis Integrity Office verhängte nach zweijährigen Ermittlungen eine lebenslange Sperre. Spielmanipulation in drei Fällen lautete der Vorwurf, dazu kam zunächst eine Geldstrafe von 100.000 Dollar, die aber später in der Berufungsverhandlung fallen gelassen wurde.