Berufsverbot für Daniel Köllerer

Die Hoffnung starb doch zuletzt. Daniel Köllerer ist am Boden zerstört. Die Fakten: Der Sportschiedsgerichtshof ( CAS) in Lausanne bestätigte die lebenslange Sperre durch die Antikorruptionsbehörde des Tennis-Weltverbandes (ITF) wegen Wett-Manipulation. Die ursprünglich verhängte Geldstrafe in Höhe von 100.000 US-Dollar (75.517 Euro) wurde erwartungsgemäß aufgehoben, weil sich Köllerer nicht persönlich bereichert hat.

Die Auswirkung: Köllerer darf nie wieder professionell Tennis spielen, weder auf internationaler Bühne noch in Österreich. Und auch nicht als Trainer auf der Tour arbeiten. "Ich würde die Hand nicht für Daniel ins Feuer legen. Aber klar ist, dass ein Sündenbock gesucht wurde, um den Tennissport reinzuwaschen", erklärte Manager Manfred Nareyka immer wieder.

Fünf Spieler haben in den vergangenen Jahren gegen Köllerer ausgesagt und dazu beigetragen, dass das ITF-Urteil im Mai des Vorjahres so drastisch ausfiel. Darunter war auch ein österreichischer Profi, der Beweisstücke vorlegen musste und sich so seiner Verantwortung nicht entziehen konnte. Auch ein US-Spieler war darunter, der sich nach seiner Aussage gegen Köllerer plötzlich über eine Halbierung seiner ursprünglich zweijährigen Doping-Sperre freuen durfte.