Rafael Nadal: "Will als gute Person aus einem kleinen Dorf auf Mallorca in Erinnerung bleiben"

Rafael Nadal hat in seiner eindrucksvollen Karriere praktisch alles gewonnen.

22 Grand-Slam-Titel, 14 Mal die French Open, Gold bei Olympia.

Doch als in Malaga das Ende seines Tennis-Lebens plötzlich feststeht, will er nicht an Titeln und Trophäen gemessen werden. „Die Art und Weise, wie ich in Erinnerung bleiben will, ist als eine gute Person aus einem kleinen Dorf auf Mallorca.“