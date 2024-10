Ein Weltstar verlässt die Bühne: Rafael Nadal verkündet offiziell seinen Rücktritt

Der Sandplatz-König tritt ab: Tennis-Legende Rafael Nadal tritt per sofort zurück. Das gibt der 38-Jährige am Donnerstag in einem emotionalen Video bekannt. „Ich bin hier, um euch mitzuteilen, dass ich vom professionellen Tennis zurücktrete“, richtete sich Nadal in einer Video-Botschaft an seine vielen Fans: „Die Realität ist, dass es seit einigen Jahren schwierig war, vor allem die letzten beiden Jahre. Ich glaube, ich war nicht mehr in der Lage, ohne Limitation zu spielen.“