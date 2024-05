Nadal verliert in Paris: Ein letztes Adieu eines Weltstars

Da halfen selbst die Anfeuerungen im Stadion nichts, die Zuschauer hatten von Beginn an keinen Zweifel aufkommen lassen, wer der sentimentale Held an diesem Montag sein wird.

Wenn die 15.000 Zuschauer am Centrecourt Philippe Chatrier die Zeit zurückdrehen könnte, hätten es alle gemacht. Das Rad der Zeit dreht sich aber, das musste sich auch jener Herr eingestehen, der eben auf diesem Platz reihenweise die Gegner demotivierte. Rafael Nadal s von vielen Verletzungen geplagten Körper wird nächsten Montag 38. Die Zeit gehört seinen Nachfolgern, wie zum Beispiel dem in einer Hochblüte befindlichen Alexander Zverev . Der Deutsche schlug den 14-fachen Paris-Champ 6:3, 7:6 und 6:3.

Mit Kampf zurück

Der spielerische war in den meisten Phasen Zverev, der vielleichte beste Spieler der Welt, der noch ohne Grand-Slam-Titel dasteht. Aber es wäre nicht Nadal, wenn er sich nicht in ein Match reinfighten könnte. Und der Nadal der Gegenwart spielte nach etwas verpatztem ersten Satz nicht nur phasenweise wie der Nadal der Vergangenheit, sieht man von den vielen (gelungenen) Netzausflügen ab, die er einst nicht so permanent praktizierte.

Wie im zweiten Satz lag der 22-fache Grand-Slam-Sieger auch im dritten voran. Aber sein deutsches Gegenüber kannte keine Gnade, schickte den erfolgreichsten Sandplatz-Spieler der Geschichte wohl in die Paris-Pension. Nadal hatte zwar erklärt, dass es nicht endgültig ist, dass er 2025 nicht mehr spielen wird, aber die Zeichen stehen sehr stark auf Abschied. Welch überaus große Bedeutung dieses eine Match hatte, sah man im Publikum. Entgegen aller Gewohnheiten mischte sich Novak Djokovic darunter, auch die Weltranglisten-Erste bei den Frauen, Iga Swiatek war und auch Carlos Alcaraz. Sie alle zitterten mit dem Ballermann aus Mallorca, der 19 Jahre alle mitriss.