Paris-Semifinale: Alcaraz stoppt die neue Nummer eins Sinner

Carlos Alcaraz steht im Finale der French Open in Paris. Der Spanier besiegte in einem aufregenden Semifinale den Italiener Jannik Sinner mit 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 und trifft im Endspiel am Sonntag auf den Sieger der Partie Alexander Zverev und Casper Ruud (am Freitag nach Redaktionsschluss).

Nach 4:09 Stunden verwandelte Alcaraz seinen dritten Matchball. Der Spanier stellte mit seinem Prestigesieg gegen die künftige Nummer 1 der Weltrangliste zudem einen Altersrekord auf: Er ist der jüngste Spieler der Profi-Ära, der auf allen drei Belägen Sand, Rasen und Hartplatz ein Grand-Slam-Finale erreicht hat. Bei seinen bisherigen Endspielen bei den US Open 2022 und in Wimbledon 2023 hat er jeweils gewonnen.