Die French-Open-Finalistin hat afrikanische Wurzeln und siegte in Linz

Paolini, deren Mutter deren Mutter halb polnischer und halb ghanaischer Abstammung ist, debütierte 2011 auf der Tour. Erst 2018 gelang ihr in Bogota der erste Sieg in der Hauptrunde eines WTA-Turniers. Nach einigen Titelgewinnen bei kleinen Turnieren folgte der erste WTA-Titel erst 2021 in Portoroz. Ihren zweiten und bisher größten Titel holte sie heuer im Februar in Dubai.

Paolini ist Doppel-Spezialistin

Mit vier Turniersiegen ist sie im Doppel noch besser. Beim Upper Austria Ladies in Linz im Februar siegte sie an der Seite ihrer Landsfrau Sara Errani. Mit ihr gewann sie im Mai auch in Rom und bestritt am Freitagnachmittag in Roland Garros auch das Doppel-Halbfinale.