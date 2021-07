Rodionov-Aufgabe: Ofner in Los Cabos im Achtelfinale

Sebastian Ofner hat das Österreicher-Duell mit Jurij Rodionov beim ATP-Tennis-Turnier im mexikanischen Los Cabos für sich entschieden. Der 25-jährige Steirer lag am Montag (Ortszeit) gegen den drei Jahre jüngeren Rodionov 6:3,3:1 voran, ehe sein Kontrahent aufgab. Ofner trifft im Achtelfinale des Hartplatz-Turniers nun entweder auf den Australier Jordan Thompson oder den bereits 42-jährigen Kroaten Ivo Karlovic, der in Los Cabos dank einer Wildcard am Start ist.

Wie Rodionov nach der Niederlage auf Facebook erklärte, zwangen ihn Kreislaufprobleme und Übelkeit zu einer Aufgabe. "Ich habe mir mit den heutigen Bedingungen vom ersten Ballwechsel an unglaublich schwergetan, hatte speziell mit der hohen Luftfeuchtigkeit enorme Probleme", schrieb er. Für ihn gehe es nun kommende Woche beim Turnier in Atlanta weiter.