Emotionen pur: Berrettini steht im Wimbledon-Finale

Es gibt Momente, in denen sogar das gewöhnlich eher zurückhaltende Publikum im All England Lawn Tennis and Croquet Club die Fassung verliert. Zum Beispiel wenn der emotionale Signor Matteo Berrettini auf dem Rasen derselben verlustig wird.

Der Italiener tat es zumeist in sechs Spielen in Wimbledon und darf es am Sonntag ein siebentes Mal und letztes Mal tun. Denn ein 6:3-6:0-6:7-6:4-Sieg gegen den polnischen Federer-Bezwinger Hubert Hurkacz brachte dem 25-Jährigen das Ticket für das große Endspiel, das er am Sonntag gegen Novak Djokovic oder den Kanadier Denis Shapovalov bestreitet.

Gegen Hurkacz, der sich am Montag auf Platz elf im Ranking verbessern wird, ließ der heißblütige gebürtige Römer nur im dritten Satz nach, als der Pole wie gegen Roger Federer sein bestes Tennis spielte. Immer wieder punktete Berrettini mit einem gewaltigen Aufschlag (22 Asse) und starken Grundschlägen.