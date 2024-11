Tennisstar Nadal verliert beim Daviscup-Auftakt

Tennisstar Rafael Nadal ist gleich im ersten Einzel des Tennis-Davis-Cup-Viertelfinalduells mit den Niederlanden in Malaga auf dem Platz gestanden und hat eine Niederlage kassiert. Der 38-Jährige unterlag am Dienstag trotz frenetischer Unterstützung durch das Heimpublikum Botic van de Zandschulp 4:6,4:6. Für den 22-fachen Grand-Slam-Sieger ist das Finalevent in der Heimat das letzte Turnier seiner großen Karriere. Im zweiten Einzel trifft Carlos Alcaraz auf Tallon Griekspoor.