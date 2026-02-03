Tennis-Spieler schoss sich selbst ins Auge und musste aufgeben

Giovanni Mpetshi Perricard ist der Pechvogel der Woche. Der Franzose musste beim ATP-Turnier in Montpellier aufgeben, weil er sich selbst verletzte.

Der 22-Jährige lag im ersten Satz des ATP250er-Turniers in seiner Heimat gegen seinen Landsmann Arthur Gea 3:5 und 0:30 zurück. Beim folgenden Ballwechsel kam er ans Netz, vollierte einmal und beim zweiten Mal passierte ihm das Missgeschick. Er traf den Ball nur mit dem Schlägerrahmen, von dort flog er ihm direkt auf das linke Auge. Perricard sackte sofort zusammen und hatte sichtlich Schmerzen.