Tennis-Spieler schoss sich selbst ins Auge und musste aufgeben

Giovanni Mpetshi Perricard
Der 22-jährige Franzose Mpetshi Perricard hatte in Montpellier Pech: Er schoss sich den Ball selbst ins Gesicht und musste wegen einer Augenverletzung aufgeben.
03.02.26, 17:13

Giovanni Mpetshi Perricard ist der Pechvogel der Woche. Der Franzose  musste beim ATP-Turnier in Montpellier aufgeben, weil er sich selbst verletzte.

Der 22-Jährige lag im ersten Satz des ATP250er-Turniers in seiner Heimat gegen seinen Landsmann Arthur Gea 3:5  und 0:30 zurück. Beim folgenden Ballwechsel kam er ans Netz, vollierte einmal  und beim zweiten Mal passierte ihm das Missgeschick. Er traf den Ball nur mit dem Schlägerrahmen, von dort flog er ihm direkt auf das linke Auge. Perricard sackte  sofort zusammen und hatte sichtlich Schmerzen.

Trotz sofortiger Unterbrechung und ärztlicher Behandlung konnte Perricard nicht weiterspielen und musste sich vom Turnier zurückziehen.
Auch sein Antreten im Doppel-Achtelfinale  am Dienstag mit dem Schweizer Alt-Star Stan Wawrinka musste abgesagt werden.

