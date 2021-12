Muster über Thiem-Comeback in Australien: "Würde keinen Sinn machen"

Thiem laborierte zuletzt lange an einer Handgelenksverletzung und ist in der Weltrangliste auf Platz 15 zurückgefallen. Zuletzt musste der US-Open-Sieger 2020 sein geplantes Comeback aus unterschiedlichen Grün den gleich mehrmals verschieben. Muster glaubt, dass Thiem das ganze Jahr 2022 zum Herantasten an die Weltspitze benötigen wird.