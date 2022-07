Tennis-Jungstar Carlos Alcaraz rockt Hamburg

So mancher hält ihn heute schon für den besten Spieler der Geschichte. "Wenn man die Entwicklung im Tennis anschaut, dann ist er sogar besser, als es Nadal in seinem Alter war“, sagt Tennis-Trainer Günter Bresnik. Ein Umstand, der für Alcaraz fast zu schnell kam. “Ich bin selbst ein bisschen darüber überrascht, wie schnell es alles gegangen ist“, erklärte Alcaraz.

Mit Rafael Nadal und Novak Djokovic gingen die drei Grand-Slam-Titel in diesem Jahr dennoch an zwei bestens bekannte Titelhamster, weshalb sich Alcaraz derzeit auch noch hinter den beiden Superstars wähnt. Sie seien immer noch die besten Tennisspieler auf diesem Planeten, so der Mann aus Murcia.

Der Beste?

Es würde viele Tennis-Experten verwundern, sollte dies eines Tages nicht auch über Alcaraz gesagt werden. Derzeit will sich der Teenager mit diesen Gedankenspielen aber noch nicht auseinandersetzen: "Ich schaue derzeit nicht auf die Weltrangliste.“

Er wird sich bald oben sehen. Ganz oben. "Er trifft den Ball hart. Er ist gut in der Abwehr und im Angriff. Er hat ein sehr komplettes Spiel. Er kann auf beiden Seiten hart schlagen und er bewegt sich gut, er deckt den Platz gut ab“, bescheinigt ihm mit Patrick Mouratoglou der weltbeste Trainer.