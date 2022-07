Dominic Thiem jubelt in Gstaad: Debakel abgewendet, Krimi gewonnen

Nach seinen überzeugenden Auftritten in Båstad war die Hoffnung groß, dass Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem auch in Gstaad an die letzten Erfolgserlebnisse anknüpfen wird. Doch so schnell konnte der Niederösterreicher in der ersten Runde gar nicht schauen, lag er gegen den Franzosen Hugo Gaston (Nummer 59 der Welt) 0:5 zurück. Der erste Satz ging in nur 28 Minuten mit 1:6 verloren.

Doch Thiem bewies Kampfgeist und fand zurück ins Spiel. Satz zwei ging klar an den Österreicher, der dritte und letzte Durchgang war dann hart umkämpft. Im alles entscheidenden Tie-Break behielt schließlich Thiem die besseren Nerven, gewann den Satz mit 7:6 und damit auch das Match.