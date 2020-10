Noch Karten für die beste Qualifikation, die es in Wien je gab

„Wien, Wien nur du allein“... Das Stadthallenturnier hat ab Montag das Privileg, das einzige Turnier in dieser Woche zu sein. Was den Vorteil hat, dass jeder, der spielen will, auch kommt.

Novak Djokovic zum Beispiel, die regierende Nummer eins. 16 der Top-20-Leute sind beim Erste Bank Open am Start, im 32-er-Raster könnte es für einen der acht Gesetzten also schon am Montag zu einer riesigen Herausforderung kommen. Der Cut liegt um Platz 30. Für einige Spieler geht es noch um ein Special Exempt, eine Sonderzulassung für den am Montag startenden Hauptbewerb, wenn sie bei einem anderen Turnier soweit kommen, dass sie in Wien nicht Qualifikation spielen können.