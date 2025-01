Es ist rund 35 Jahre her, dass Österreichs Tennis-Boom seinen wahrscheinlich größten Höhepunkt erlebte. Mitverantwortlich waren damals die Musketiere des Filzballs Thomas Muster, Horst Skoff und Alexander Antonitsch , die mit ihren Heldentaten im Davis Cup für volle Hallen und Stadien sorgten.

Jurij Rodionov (Rang 155), Lukas Neumayer (219) und Filip Misolic (314) haben die Chance, Österreich am Freitag und Samstag unter die 16 besten Nationen der Welt spielen. Der Gegner Finnland sollte zu schlagen sein, zumal Emil Ruusovori, in den vergangenen Jahren Finnlands Bester, verletzungsbedingt die Reise nach Schwechat nicht antrat. Auch Doppelspezialist Harri Heliövaara, der bei den Australian Open vergangenen Samstag seinen zweiten Grand-Slam-Titel fixierte, pfeift auf den Länderkampf.

Gewinnt Österreich, könnte im September ein Heimspiel gegen Kanada warten – mit den Topstars Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov. Vorausgesetzt, die Kanadier schlagen Ungarn. Dann könnte es wieder ein Tennis-Fest geben, das zumindest ein bisschen an die Glanzzeiten erinnert, als im Wiener Prater (Halbfinale 1990 gegen die USA) und in Unterpremstätten (1994 gegen Deutschland) beinahe schon historische Duelle ausgetragen wurden.

In der gegenwärtigen Situation heißt es, Länderspielstimmung im Multiversum zu erzeugen, was nicht so leicht ist, weil Österreich ohne Thiem kein Zugpferd mehr hat und weil wegen Finnlands Otto Virtanen wohl eher weniger die Massen anzieht. Zumindest der harte Fan-Kern um Einpeitscher Stefan Gnadenberger wird für Stimmung sorgen.