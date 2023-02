Tennis-Boss zur Trennung von Kosmos: "Der Deal war zumindest ein Funke"

Auch Positives

Auch wenn der auf 2,5 Milliarden Dollar abgeschlossene Deal nach weniger als fünf Jahren geplatzt ist, war für Haggerty nicht alles schlecht. „Jeder wusste, dass der Davis Cup sich ändern muss. Der Deal war der Funke, der geholfen hat, diesen Change zu bringen“, sprach er die nicht von allen geliebte Formatänderung samt Gruppenphasen und Finalturnier an. "Seit dieser Änderung haben rund 30 Länder mehr an dem Mannschaftsbewerb teilgenommen, 2023 sind es insgesamt 155 Nationen, so viele wie nie zuvor", sagt Haggerty.