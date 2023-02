Tennis-Ass Novak eröffnet Davis Cup gegen Kroatien

Der Niederösterreicher Dennis Novak eröffnet am Samstag (14.00 Uhr) in Rijeka den Davis-Cup-Länderkampf gegen Kroatien gegen Borna Coric. Im Anschluss spielt Dominic Thiem gegen Borna Gojo. Dies ergab die Auslosung am Freitag im Stadtmuseum von Rijeka.