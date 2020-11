Tennis-Ass Barbara Haas: "Ich bin es auch ein wenig leid"

Es gab ja in den letzten Wochen auch international viel Kritik an der WTA, aufgrund des sehr dünnen Turnierkalenders für das verbleibende Jahr. Während die Herren fast wöchentlich im Einsatz sind, ist bei den Frauen das Turnier in Linz das letzte. Fehlt da auch international etwas das nötige Standing des Frauentennis?

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran das scheitert, warum wir weniger Turniere haben. Selbst, wenn Corona nicht wäre, hätten die Herren mehr Turniere. Auch bei den Challengers haben die Herren mehr Turniere und auch mehr Preisgeld. Ich muss aber auch sagen: In der Situation, in der wir uns aktuell befinden, weiß ich nicht, ob ich von Woche zu Woche so viel reisen würde. Es ist einfach alles kompliziert. Ich weiß also nicht, ob die Spielerinnen jetzt so glücklich wären, wenn da jetzt jede Woche ein Turnier wäre. Es ist einfach eine schwierige Zeit. Natürlich ist es schade, dass es nicht öfter die Möglichkeit gibt, aber auf der anderen Seite sind wir auch mitten in einer Pandemie.