WTA-Turnier in Linz: Haas zum Auftakt gegen Kudermetova

Barbara Haas bekommt es zum Auftakt des Upper Austria Ladies in Linz mit der als Nummer 5 gesetzten Russin Veronika Kudermetova zu tun. Österreichs Nummer eins hat die bisher einzige Begegnung mit der Russin dieses Jahr in Brisbane in der ersten Runde mit 5:7,3:6 verloren. Die ebenfalls mit einer Wildcard versehene zweite Lokalmatadorin, Julia Grabher, misst sich erstmals mit der Rumänin Sorana Cirstea.

Topstar der mit 225.500 Dollar dotierten Veranstaltung in der Linzer TipsArena ist die aktuell Weltranglisten-Elfte Aryna Sabalenka. Sie eröffnet ihr Turnier gegen die Italienerin Jasmine Paolini. Sabalenka könnte mit dem Einzug ins Viertelfinale erstmals in die Top Ten einziehen und Superstar Serena Williams (USA) aus diesem Kreis befördern.