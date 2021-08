Tennis-Altstar Federer lässt Zukunft offen: "Ein wenig ungewiss"

Diese Woche treffe er seine Ärzte, dann werde ein Plan erstellt, wie es weitergehen soll. Federer hatte nach seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon auf die Olympischen Spiele verzichtet. Aus Rücksicht auf sein zweimal operiertes rechtes Knie startet er auch nicht beim aktuell stattfindenden Masters-Series-Turnier in Toronto.

13 Partien seit dem Comeback

Für die US Open steht der Gewinner von 20 Grand-Slam-Titeln auf der Meldeliste. Das letzte der vier Grand-Slam-Turniere in diesem Jahr beginnt am 30. August in New York, Titelverteidiger ist der Niederösterreicher Dominic Thiem. Seit seinem Comeback Anfang März in Doha nach der Knie-OP bestritt Federer erst 13 Partien.