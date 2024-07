Tennis-Ass Filip Misolic sichert sich den Staatsmeistertitel

Die Tennis-Staatsmeister 2024 heißen Filip Misolic und Arabella Koller. Misolic holte sich in einem einseitigen Endspiel am Sonntag in Oberpullendorf gegen Jurij Rodionov seinen ersten Staatsmeister-Titel. Der Steirer gewann im Duell zweier Top-180-Spieler überraschend klar mit 6:0,6:2. Koller hatte zuvor ihren zweiten Meister-Titel nach 2017 geholt. Dies auch dank der Aufgabe der überraschend ins Endspiel gekommenen, bereits 41-jährigen Betina Stummer.