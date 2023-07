Spanischer Triumph: Alcaraz entthront Djokovic in Wimbledon

Irgendwie war es vor den Augen von Prinz William eine Majestätsbeleidigung, was sich an diesem Sonntag auf dem ehrwürdigen Rasen von Wimbledon abspielte. 34 Spiele lang gab es keinen, der Novak Djokovic in die Knie zwingen konnte. Auf dem Centrecourt hat der 36-Jährige seit 2013 kein Spiel mehr verloren. Nun kommt ein um 16 Jahre jüngerer Bursche, gewinnt 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4 und beendet damit in 4:42-Stunden eine Vorherrschaft.

Sensation? Nein, eigentlich nicht. Carlos Alcaraz ist zwar kein ausgewiesener Rasenspezialist, ist aber als Nummer eins der Welt gestartet. Und Roger Federer wird ihm wohl auch gratulieren, der Schweizer bleibt mit acht Triumphen alleiniger Rekordhalter in Wimbledon.

