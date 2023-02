Siegeschance lebt: Österreichs Doppel verkürzt in Kroatien auf 1:2

Auf dem Doppelweg

Der 25-jährige Erler und der 26-jährige Miedler taten trotz vereinzelter Einzel-Auftritte ihr Augenmerk auf das Doppel zu legen. Beide liegen auf einem Rang um 50, während sie im Einzel in Regionenu finden sind, wo man nur draufzahlt. „Im Einzel müssten wir in die Top 100 kommen, um über die Runden zu kommen. Im Doppel ist die Konkurrenz nicht so groß, auch, wenn man Top 50 sein muss, um halbwegs gut zu verdienen“, sagt Erler.