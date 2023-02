Niederlagen für Thiem und Novak: Österreich in Kroatien 0:2 zurück

Trotzdem stark

Obwohl Novak der Marsch geblasen wurde, war der Klasseunterschied in der Auftaktpartie aber nie so groß, wie es die Weltrangliste ausdrückt. Coric zeigte in sehenswerten Grundlinien-Duellen, warum er im Ranking die Nummer 23 ist und im Vorjahr in Cincinnati schon ein ATP-1.000er-Turnier gewonnen hat.