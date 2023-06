Sebastian Ofners Aufstieg: Volles Stadion statt leerer Tennisplatz

Rollentausch

Ofner kennt aber die größere Bühne, war 2017 schon einmal im Wimbledon (ebenso als Qualifikant) in der 3. Runde.

Verletzungen warfen ihn zurück, mit 27 steht er so gut wie noch nie da. Erstmals zog er in die Top 100 ein („Das ist ein Traum“), im Live-Ranking ist er nach dem Sieg über Fognini die Nummer 80. Die nächste offizielle Weltrangliste am 12. Juni könnte ihn als rot-weiß-rote Nummer eins auswerfen, sollte Thiem beim Challenger in Heilbronn (welch Rollentausch!) nicht ins Halbfinale kommen.

Lob von höchster Stelle

„Es zeigt einmal mehr, es braucht neben dem notwendigen Glück auch Leidenschaft, Fleiß, Disziplin und Konsequenz. Ich freue mich für ihn und sein Team“, lobt Tennisverband-Präsident Martin Ohneberg. "Österreichs Tenniscommunity fiert mit ihm mit."