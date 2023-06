Fünf-Satz-Held: Ofner im Achtelfinale der French Open

Fognini gab in diesem Match alle Antworten seines Tennis-Lebens. Zeigte, dass er einmal die Nummer sieben der Welt war (2015), aber doch viel öfter, warum er als Nummer 130 ins Turnier startete. Vor allem fiel der exzentrische Italiener immer wieder durch Mätzchen auf, Ofner ließ sich lange beeinflussen, am Ende blieb der Steirer, der dank der Arbeit der Trainer Thiem und Steve Rettl vor allem seine Vorhand enorm verbessert hat, aber cool. Vor allem seine Stopp-Bälle waren teilweise sehenswert. An der Aufschlagleistung muss er noch arbeiten, er kassierte immerhin zwölf Breaks (der etwas an der Schulter angeschlagene Fognini aber ebenfalls). Schwamm drüber: Ofner hat nun als sechster österreichischer Herr die Chance, in ein Grand-Slam-Viertelfinale einzuziehen. Das haben vor ihm nur Peter Feigl, Thomas Muster, Stefan Koubek, Jürgen Melzer und Dominic Thiem geschafft.

Die Hürde ist aber wesentlich höher als Fognini, denn es wartet voraussichtlich der Grieche Stefanos Tsitsipas, der am Freitagabend noch Bekanntschaft mit dem Argentinier Diego Schwartzman machen musste.