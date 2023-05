Sensationell: Sebastian Ofner in Paris in Runde 3

Der Siegeszug von Sebastian Ofner bei den French Open in Paris geht weiter.

Der 27-Jährige setzte sich gegen mit einer ganz starken Vorstellung gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda glatt in drei Sätzen mit 6:3, 7:6, 6:4 durch. Der Steirer steht somit nicht nur in der dritten Runde des Grand-Slam-Turniers, sondern ist zum ersten Mal in seiner Karriere unter den Top 100. Ofner trifft nun auf den Italiener Fabio Fognini. "Das wird richtig schwierig, weil er auch gut in Form ist."

Sebastian Ofner zeigte sich überglücklich nach dem Sieg. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Ich wollte zunächst einmal die Quali schaffen und dann schauen, was so geht." Derzeit geht viel beim Steirer.

"Der zweiter Satz heute war eng, aber ich habe gut retourniert. Und das Tie-Break war sehr gut." Im finalen Sazt behielt er die Nerven. "Bei meinem Aufschlag habe ich nix anbrennen lassen, dann das Break gemacht. Bei 5:4 war ich nicht nervös. Ich spiele gut im Moment, die ganze Saison schon, ich traue mir die Siege zu."

Ofner ist nun der 18. Österreicher, der es unter die Top 100 geschafft hat. "Die Top 100 sind fast noch besser, es war immer mein Ziel, jetzt bin ich endlich zweistellig."