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Tennis

Halbfinal-Aus für Sabalenka in Berlin nach schwachem letzten Satz

Aryna Sabalenka verlor in Berlin gegen Jessica Pegula aus den USA und scheidet damit im Halbfinale aus dem Turnier.
20.06.2026, 17:23

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Sabalenka hat in der rechten Hand einen grünen Tennisschläger, die linke Hand hebt sie hüfthoch

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka muss weiter auf ihren ersten Titel auf Rasen warten. Bei den mit 1,2 Millionen Euro dotierten Berlin Tennis Open unterlag die 28-Jährige aus Belarus der an Nummer drei gesetzten Jessica Pegula aus den USA mit 4:6, 7:6 (7:4) und 0:6.

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Drei Breaks im letzten Satz

Wie am Vortag gegen die ungesetzte Tschechin Nikola Bartunkova rannte die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin einem frühen Break hinterher. Dafür fand Sabalenka im zweiten Durchgang zu ihrem Spiel. Doch beim Stand von 5:2 vergab die topgesetzte Spielerin zwei Satzbälle und kassierte gleich darauf ein Break zum 4:5, sodass der Tiebreak entscheiden musste.

Dieser musste aufgrund vom einsetzenden Regen beim Stand von 3:1 für Pegula unterbrochen werden. Die knapp zweistündige Pause tat Sabalenka besser, die den Tiebreak mit 7:4 für sich entschied. Doch im entscheidenden Durchgang übernahm Pegula wieder die Kontrolle und sorgte mit drei Breaks für den Einzug in das Finale.

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Agenturen  |   |  Aktualisiert vor 11 Minuten

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