Russen beim Tennis-Klassiker in Wimbledon? Veranstalter überlegt

Die Organisatoren des Rasen-Tennis-Klassikers in Wimbledon haben sich noch nicht entschieden, ob Spielerinnen und Spieler aus Russland und Belarus dieses Jahr beim Grand-Slam-Turnier antreten dürfen. Es gäbe derzeit immer noch Gespräche mit Interessensvertretungen. Der All England Lawn Tennis Club (AELTC) und der Verband hatten Daniil Medwedew und Co. im Vorjahr wegen der Invasion Russlands in der Ukraine vom Turnier verbannt.