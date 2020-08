Rassismus und Corona dominieren den Tennis-Sport

Die nach ihm benannte Arena, das größte Tennisstadion der Welt, wird sich in den kommenden zwei Wochen von einer ganz anderen Seite zeigen. Leere Ränge werden in der rund 23.000 Zuschauer fassenden Arena bei den Top-Profis ein anderes Gefühl erzeugen. „Sport lebt generell von den Fans, vor allem beim Tennis und Fußball. In Amerika herrscht auch generell ein höherer Lärmpegel“, sagt Ex-Profi Stefan Koubek. Dominic Thiem, der bereits seit zwei Wochen in New York ist (beim ATP-Turnier scheiterte er früh), könnte bei einer Finalteilnahme bei den US Open einen Monat lange in einer Bubble leben.