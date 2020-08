Abfuhr für Thiem in New York: Erstrunden-Aus nach 2:6, 1:6

Dominic Thiem hat zum Auftakt des mit 4,674 Mio. Dollar dotierten Masters-1.000-Event in New York eine schwere Niederlage einstecken müssen. Die Nummer drei der Welt unterlag am Montag dem 28-jährigen Serben Filip Krajinovic nach nur einer Stunde in zwei Sätzen mit 2:6, 1:6.