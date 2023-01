Paukenschlag im Welt-Tennis: Ist der Daviscup am Ende?

Während sich die Topstars in Down Under für die Australian Open vorbereiten, kam es am Freitag in einer Board-Sitzung des Tennis-Weltverbandes (ITF) zu einem Paukenschlag: Die Zusammenarbeit mit dem Konsortium des Kickers Gerard Piqué wurde beendet. Grund: Die Nicht-Einhaltung der versprochenen Leistungen. Drei Milliarden wurden versprochen, bisher floss kein Geld. Auch in den vergangenen Jahren waren die Versprechungen größer als die geleisteten Dienste.

Groß war die Ankündigung von Gerard Piqué, den Daviscup revolutionieren, bis 2025 Milliarden in ein neues System investieren zu wollen. Auch, wenn Corona als Ausrede verwendet werden durfte – das neue System mit dem Finalturnier wurde zum Flop. Gelder flossen kaum.