"Oktopus" Medwedew: Der Tennis-Hitzkopf mit dem Bad-Boy-Image

Ausdauer und Beharrlichkeit im Sport hatte er als Bub beim Schwimmen gelernt. Denn nachdem er zum Tennis gewechselt war, galt er dort lange nicht als Wunderkind, musste sich alles erst erarbeiten.

Der 26-J├Ąhrige wuchs in Moskau auf und zog mit 14 Jahren nach Frankreich. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine geht ihm nahe. In Acapulco erinnerte er an das Turnier in Marseille, bei dem sein Landsmann Andrei Rublew gemeinsam mit dem Ukrainer Denis Molchanow den Doppel-Titel gewonnen hat. "Das war gro├čartig, weil die Menschen zusammenhalten m├╝ssen."