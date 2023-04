Österreichs Tennis trauert um Stadthallen-Turnier-Begründer Huemer

Huemer war bis 2007 Turnierdirektor der heute als Erste Bank Open bekannten Veranstaltung. Unter seiner Führung kamen Stars wie Brian Gottfried, Stan Smith, Ivan Lendl, Michael Stich, Goran Ivanisevic, Andre Agassi, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer oder Novak Djokovic und haben sich in den mehr als drei Jahrzehnten in die Siegerliste eingetragen. Im Jahr 2008 übergab Huemer seine Agenden an den Steirer Herwig Straka, war aber auch danach noch in beratender Funktion tätig.