Novak Djokovic mit erfolgreichem Comeback bei ATP-Turnier in Dubai

Im Achtelfinale trifft die Nummer eins der Welt auf den Sieger des Matches zwischen Karen Chatschanow (RUS) und Alex de Minaur (AUS), die sich am Dienstag duellieren. Den letzten Einsatz vor seiner R√ľckkehr hatte der "Djoker" am 3. Dezember 2021 beim Davis Cup in Madrid. Zwar wollte er im J√§nner an den Australian Open teilnehmen und war auch in Melbourne, konnte allerdings nicht spielen, weil ihm die Beh√∂rden wegen der fehlenden Corona-Impfung das Visum entzogen hatten. F√ľr die Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate ist kein Covid-Zertifikat n√∂tig.