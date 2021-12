Djokovic lässt ATP-Cup aus, Melbourne-Entscheidung soll folgen

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic wird wohl nicht am nächste Woche beginnenden ATP-Cup in Sydney teilnehmen. Das berichtete die serbische Zeitung Blic unter Berufung auf eine Quelle aus dem nahen Umfeld des Tennis-Stars am Samstag. Bezüglich seiner nach wie vor offenen Teilnahme an den Australian Open ab Mitte Jänner in Melbourne soll bis Jahresende eine Entscheidung fallen, so das Blatt weiters.